ВСУ перемещают западную технику преимущественно ночью

ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Украинские боевики перемещают западную технику преимущественно в темное время суток из-за постоянных атак российских беспилотников на запорожском направлении, сообщил РИА Новости военнослужащий соединения морской пехоты действующей в составе группировки войск "Восток" с позывным "Вэйдер".

По словам командира отделения беспилотных систем 120-й гвардейской дивизии, боевики ВСУ используют такую тактику для снижения риска обнаружения.

"Западные танки и бронемашины стараются передвигаться в основном ночью", - отметил он.

Военнослужащий добавил, что российские подразделения ведут постоянную работу по выявлению и поражению техники противника.

"Наши расчеты активно отслеживают цели и ведут охоту за техникой", - уточнил "Вэйдер".