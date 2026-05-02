В Вологде сотрудники ГАИ спасли девочку и ее кролика во время пожара

Сотрудники Госавтоинспекции Евгений Гуров и Александр Меньшиков, спасшие девочку во время пожара в многоквартирном доме в Вологде

Краткий пересказ от РИА ИИ Сотрудники ГАИ Евгений Гуров и Александр Меньшиков спасли девочку и ее домашнего кролика во время возгорания в многоквартирном доме в Вологде.

Они помогли школьнице выбраться через окно и передали ей питомца.

После этого сотрудники ГАИ помогли перенести в карету скорой помощи пожилую женщину.

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции Евгений Гуров и Александр Меньшиков спасли девочку и ее домашнего кролика во время возгорания в многоквартирном доме в Вологде, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Евгений Гуров с помощью Александра Меньшикова взобрался на козырек подъезда, снял москитную сетку с окна и вытащил 11-летнюю девочку, которая держала на руках домашнего кролика. Полицейские помогли школьнице спуститься на землю и передали ей питомца", - написала Волк в канале на платформе " Макс".

Она отметила, что после спасения сотрудники Госавтоинспекции помогли перенести в карету скорой помощи пожилую женщину.