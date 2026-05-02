16:32 02.05.2026 (обновлено: 17:09 02.05.2026)

В Вологде сотрудники ГАИ спасли девочку и ее кролика во время пожара

© Ирина Волк/MAX — Сотрудники Госавтоинспекции Евгений Гуров и Александр Меньшиков, спасшие девочку во время пожара в многоквартирном доме в Вологде
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники ГАИ Евгений Гуров и Александр Меньшиков спасли девочку и ее домашнего кролика во время возгорания в многоквартирном доме в Вологде.
  • Они помогли школьнице выбраться через окно и передали ей питомца.
  • После этого сотрудники ГАИ помогли перенести в карету скорой помощи пожилую женщину.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции Евгений Гуров и Александр Меньшиков спасли девочку и ее домашнего кролика во время возгорания в многоквартирном доме в Вологде, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Евгений Гуров с помощью Александра Меньшикова взобрался на козырек подъезда, снял москитную сетку с окна и вытащил 11-летнюю девочку, которая держала на руках домашнего кролика. Полицейские помогли школьнице спуститься на землю и передали ей питомца", - написала Волк в канале на платформе "Макс".
Она отметила, что после спасения сотрудники Госавтоинспекции помогли перенести в карету скорой помощи пожилую женщину.
Волк добавила, что возгорание произошло из-за оставленной на плите в одной из квартир еды.
ПроисшествияВологдаИрина ВолкЕвгений ГуровМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
