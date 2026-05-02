Володин назвал ФРГ одной из стран, откуда чаще всего переезжают в Россию

- Вячеслав Володин заявил, что Германия является одной из стран, откуда чаще всего переезжают в Россию.
- По словам Володина, у европейцев, разделяющих российские духовно-нравственные ценности, растет интерес к переезду.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Германия является одной из лидеров, откуда переезжают в Россию, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Испанец, получивший убежище, рассказал о желающих переехать в Россию
14 февраля, 09:18
Председатель Госдумы отметил, что интерес к России европейцев, разделяющих российские духовно-нравственные ценности, растёт.
"Если на конец октября 2025 года было подано 2275 заявлений о выдаче разрешений на временное проживание, то на сегодняшний день эта цифра составляет порядка 3400. За полгода она увеличились в 1,5 раза", - добавил политик.
Володин подчеркнул, что это говорит о том, что всё больше граждан западных стран не согласны с проводимой политикой у них на родине. По его словам, они бегут от навязываемых неолиберальных установок.
"Главы европейских государств не оставляют другого выбора своим гражданам, как уехать из страны. Что они и делают, переезжая в Россию", - заключил политик.
Володин дал совет жителям Германии
18 января, 18:09