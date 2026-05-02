23:21 02.05.2026
Боярский: ЕР не поддерживает поспешных и непродуманных предложений по видеоиграм

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Единая Россия" не поддерживает поспешных и непродуманных предложений об ограничениях или запретах на рынке видеоигр.
  • Об этом заявил Сергей Боярский.
  • Он отметил, что вопрос защиты детей от деструктивного контента должен решаться с учетом мнения специалистов.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. "Единая Россия" не поддерживает поспешных и непродуманных предложений об ограничениях или запретах на рынке видеоигр, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский ("Единая Россия").
«

"Единая Россия" не поддерживает поспешных и непродуманных предложений об ограничениях или запретах на рынке видеоигр", - написал он в своем канале на платформе "Макс".

Боярский отметил, что даже такой важный вопрос, как защита детей от деструктивного контента, должен решаться с учетом мнения специалистов и профессионального сообщества без спешки и политического популизма.
Сергей БоярскийЕдиная РоссияГосдума РФ
 
 
