В Вене митингующие выступили за выход Австрии из Евросоюза

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Вене прошла акция протеста, участники которой выступили за выход Австрии из ЕС.
- Организаторы акции раскритиковали власти за поддержку Украины и сокращение соцвыплат, а также выразили недовольство санкциями против России, считая, что они привели к росту цен на энергоносители.
- Участники акции держали плакаты в поддержку нейтралитета Австрии и против НАТО, а после митинга прошли шествием по центральным улицам города.
ВЕНА, 2 мая - РИА Новости, Светлана Берило. Участники акции протеста в центре Вены раскритиковали власти за поддержку Украины и выступили за выход страны из Европейского союза, передает корреспондент РИА Новости.
Акция протеста прошла у ведомства канцлера Австрии. Участники держали плакаты в поддержку нейтралитета Австрии и против НАТО, а также с критикой санкционной политики, роста цен и действий властей. На транспарантах также присутствовали лозунги с критикой международных организаций и призывами к мирной политике. Среди лозунгов митингующих: "Дешевые топливо, электричество, газ и продукты - вместо санкций", "Мы не хотим мерзнуть ради вашей политики", "Да - нейтралитету и миру, нет - НАТО".
© РИА Новости
"Никто не хочет войн за счет австрийских налогоплательщиков", - сказал один из организаторов акции Мартин Руттер, выступая со сцены.
Руттер возмущен тем, что из-за оказания поддержки Украине австрийские власти сократили соцвыплаты своим гражданам.
Кроме того, Руттер раскритиковал санкции против России, заявив, что они привели к росту цен на энергоносители, и призвал сохранить нейтральный статус Австрии.
После митинга демонстранты прошли шествием по центральным улицам города с австрийскими флагами и баннерами.
