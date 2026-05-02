Огненный шар на Урале отличается от метеоров, рассказал ученый

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Огненный шар, замеченный жителями Свердловской области в ночном небе 1 мая, отличается от метеоров цветом, сообщил РИА Новости инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев.
Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что в ночь на 1 мая жители Свердловской области заметили в небе горящий огненный шар. Были опубликованы кадры с видеорегистраторов, где заметно, как по ночному небу движется яркая "точка".
"Я видел только два видео: одно - с регистратора, другое - снятое как бы случайно. На них наблюдается красный метеор в течение нескольких секунд. Так как я провожу вечерние экскурсии в Коуровской астрономической обсерватории (в УрФУ - ред.), то мне приходилось видеть несколько подобных по яркости метеоров", - сказал агентству Санакоев.
"Отличается по цвету, он имеет красный оттенок, обычно очень яркие метеоры имеют зеленоватый или оранжевый оттенок. А по блеску может быть отнесен к болидам, когда блеск метеоров выше планеты Венера. Один раз в два-три года над любой местностью может пролететь метеор, по яркости сравнимый с полной Луной", - продолжил ученый.
Как отметил эксперт, чтобы узнать достоверность представленных прессой видео, желательно проверить сгорание метеора в верхних слоях атмосферы над Свердловской областью по болидным камерам.
