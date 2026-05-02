Во Львове неизвестный открыл стрельбу на остановке

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Неизвестный открыл стрельбу на остановке во Львове, прозвучало до шести выстрелов, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Во Львове сообщают о стрельбе, прозвучало до шести выстрелов. Очевидцы пишут, что человек в плаще с оружием в руке бежал в сторону остановки, люди разбегались", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
Официального подтверждения инцидента на данный момент нет.
