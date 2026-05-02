21:37 02.05.2026 (обновлено: 22:32 02.05.2026)
Украинцев предупредили о риске остаться без воды

Шира: некоторые украинские города, включая Киев, могут остаться без воды

Вид на Киев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Некоторые города Украины, включая столицу, могут остаться без воды, заявил вице-президент украинской водной ассоциации Шира.
  • По его словам, города с разветвленными сетями и несколькими входами водоснабжения, такие как Киев, могут столкнуться с риском почасовой подачи воды, а города с одним входом, например, Одесса, находятся в более уязвимом положении.
  • Насосные станции для крупных городов изготавливают от 6 до 12 месяцев, и на Украине их больше не производят. .
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Некоторые города Украины, в том числе Киев, могут остаться без воды, что будет гораздо хуже, чем блэкаут, заявил вице-президент украинской водной ассоциации Артем Шира.
Вице-премьер Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба ранее заявил, что правительство устанавливает резервное питание на водоканалах, укрепляет объекты и строит альтернативные схемы водоснабжения. Чиновники параллельно просят граждан позаботиться о себе самостоятельно.
"Если говорить о Киеве, там несколько входов и разветвленные сети. Есть риск разве что почасовой подачи. Это не критично. А есть города с одним входом, например, Одесса. Просто одна труба в одном месте", — сказал Шира в интервью изданию "Телеграф".
По данным издания, насосные станции для крупных городов изготавливают от 6 до 12 месяцев, а на Украине их больше не производят. Советские заводы, в частности Сумской, уже не существуют. Поэтому даже если деньги есть, оборудование придется ждать.
Шира отметил, что стоит иметь в запасе несколько 20-литровых бутылей воды. При этом, по его словам, стоит заранее найти альтернативный источник в пределах километра пешком: скважина, колодец, бювет, не подключенный к водопроводу.
"Если такое место есть — жить можно, пусть и с ведром. Если нет – через несколько дней после исчерпания запасов остается только выезжать", — добавил эксперт.
Президент ассоциации "Укрводоканалэкология" Дмитрий Новицкий, в свою очередь, отметил, что так называемый "вотераут" гораздо страшнее блэкаута.
"Водоканалы – это подземный организм из тысяч километров сетей. Их... чрезвычайно сложно и долго восстанавливать при массовых повреждениях. Чем больше город, тем труднее обеспечить его альтернативным водоснабжением", — приводит слова Новицкого издание.
По данным "Телеграфа", общие убытки водной инфраструктуры на Украине достигают 7,8 миллиарда долларов, а для полного восстановления потребуется около 17,5 миллиарда долларов в течение десяти лет. При этом большинство критического оборудования на Украине не производится.
