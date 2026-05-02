Украинцев предупредили о риске остаться без воды

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Некоторые города Украины, в том числе Киев, могут остаться без воды, что будет гораздо хуже, чем блэкаут, заявил вице-президент украинской водной ассоциации Артем Шира.

Вице-премьер Украины , министр развития общин и территорий Алексей Кулеба ранее заявил, что правительство устанавливает резервное питание на водоканалах, укрепляет объекты и строит альтернативные схемы водоснабжения. Чиновники параллельно просят граждан позаботиться о себе самостоятельно.

"Если говорить о Киеве , там несколько входов и разветвленные сети. Есть риск разве что почасовой подачи. Это не критично. А есть города с одним входом, например, Одесса . Просто одна труба в одном месте", — сказал Шира в интервью изданию "Телеграф".

По данным издания, насосные станции для крупных городов изготавливают от 6 до 12 месяцев, а на Украине их больше не производят. Советские заводы, в частности Сумской, уже не существуют. Поэтому даже если деньги есть, оборудование придется ждать.

Шира отметил, что стоит иметь в запасе несколько 20-литровых бутылей воды. При этом, по его словам, стоит заранее найти альтернативный источник в пределах километра пешком: скважина, колодец, бювет, не подключенный к водопроводу.

"Если такое место есть — жить можно, пусть и с ведром. Если нет – через несколько дней после исчерпания запасов остается только выезжать", — добавил эксперт.

Президент ассоциации "Укрводоканалэкология" Дмитрий Новицкий, в свою очередь, отметил, что так называемый "вотераут" гораздо страшнее блэкаута.

"Водоканалы – это подземный организм из тысяч километров сетей. Их... чрезвычайно сложно и долго восстанавливать при массовых повреждениях. Чем больше город, тем труднее обеспечить его альтернативным водоснабжением", — приводит слова Новицкого издание.