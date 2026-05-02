Депутат Рады рассказал, почему Зеленский ввел санкции против Богдана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зеленский ввел санкции против бывшего главы своего офиса Богдана.
- Депутат Верховной рады Железняк считает, что санкции введены из-за того, что Богдан "слил" информацию по делу Миндича.
- Против Миндича Зеленский ввел санкции на три года, а против Богдана — на десять лет.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел санкции против бывшего главы своего офиса Андрея Богдана из-за того, что он "слил" информацию по делу фигурирующего в скандальном деле о коррупции бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича, считает депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Депутат при этом отметил, что против Миндича Зеленский ранее ввел санкции всего на три года, в то время как против Богдана - на десять лет.
Ранее издание "Украинская правда" опубликовало данные о том, что фигурирующий в скандальном деле о коррупции бизнесмен и соратник Зеленского Миндич обсуждал с занимавшим тогда должность главы минобороны Украины, а ныне секретарем СНБО Рустемом Умеровым многомиллионные контракты в сфере обороны. В частности, речь шла о контрактах компании FirePoint, одним из бенефициаров которой может быть Миндич.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская