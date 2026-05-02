Депутат Рады рассказал, почему Зеленский ввел санкции против Богдана

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел санкции против бывшего главы своего офиса Андрея Богдана из-за того, что он "слил" информацию по делу фигурирующего в скандальном деле о коррупции бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича, считает депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Депутат при этом отметил, что против Миндича Зеленский ранее ввел санкции всего на три года, в то время как против Богдана - на десять лет.