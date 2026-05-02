Ермак заказал медиакампанию против Буданова*, сообщили силовики.

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заказал медиакампанию против нынешнего руководителя офиса Кирилла Буданова* , в которой он обвинит своего политического конкурента в срыве переговоров с Россией, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Украинские источники сообщают о начале информационной кампании по дискредитации Буданова*. Заказчиком выступает Ермак, который намерен сосредоточить усилия на обвинении бывшего главы ГУР в срыве переговорного процесса с Россией", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что бывший глава офиса Зеленского также хочет возложить на Буданова* ответственность "за начало на Украине гражданской войны против "людоловов" из ТЦК" (так на Украине называют военкоматы).

Помимо этого, Ермак планирует обвинить Буданова* в растрате средств украинской разведки и офиса Зеленского на публикацию в западных СМИ материалов о недоговорспособности киевского режима. Предполагается, что на первоначальном этапе Ермак планирует оценить возможности политического конкурента.

"Ермак дал "разнарядку" потихоньку раскачивать негатив против Буданова* через сеть придворных ЛОМов (лидеров мнений – ред.) и телеграм-каналов (в том числе будет задействоваться сеть Максима Криппы, купившего целую кучу медиапроектов)", - рассказал собеседник агентства.

Он высказал предположение, что решение о дискредитации Буданова* было принято в узком кругу окружения Зеленского еще полгода назад, однако тогда ситуацию поставили "на паузу", понимая, что все нападки на главу ГУР будут связываться с Ермаком и Зеленским.

В ноябре 2025 года после обысков Национального коррупционного бюро Украины (НАБУ) Ермак подал в отставку. Он возглавлял офис Зеленского с 2020 года.