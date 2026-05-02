Киев может пересмотреть отсрочки для студентов, заявил депутат Рады - РИА Новости, 02.05.2026
19:57 02.05.2026
Киев может пересмотреть отсрочки для студентов, заявил депутат Рады

Депутат Рады Федиенко: Минобороны может пересмотреть отсрочки для студентов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны, возможно, пересмотрит отсрочки для студентов, чтобы высвободить мобилизационный ресурс, заявил депутат Верховной рады Украины Федиенко.
  • Киевский режим столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, что приводит к насильственным действиям сотрудников военкоматов и протестам.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Украинское министерство обороны, возможно, пересмотрит отсрочки для студентов, чтобы высвободить мобилизационный ресурс, заявил депутат Верховной рады Украины, глава подкомитета по вопросам кибербезопасности и правительственной связи Александр Федиенко.
"Мне кажется, что министерство обороны будет пересматривать эти отсрочки (для студентов - ред.), особенно в направлении следующих критерий обучения, то есть, первое, второе, третье образование. Возможно, они будут пересмотрены, чтобы высвободить мобилизационный ресурс", - сказал Федиенко на видео, опубликованном агентством УНИАН.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
