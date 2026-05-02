В Киеве мужчина устроил стрельбу

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Мужчина около торгово-развлекательного центра в Киеве открыл огонь из пистолета из-за конфликта на дороге, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Стрельба около ТРЦ "Республика" в Киеве. Мужчина открыл огонь после того, как другой водитель его подрезал на дороге", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
По данным издания, стрелявшего задержали прохожие, они отобрали у него пистолет и скрутили еще до приезда полиции.
