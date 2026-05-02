Фицо намерен впервые поехать в Киев, несмотря на риск покушения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фицо сообщил, что договорился с Зеленским о взаимных визитах в столицы обеих стран.
- Вице-спикер словацкого парламента Гашпар сообщил, что существует риск покушения на премьера в случае его поездки в Киев.
- Фицо подтвердил поддержку Словакией евроинтеграции Украины в ходе телефонного разговора с Зеленским.
БРАТИСЛАВА, 2 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что в телефонном разговоре договорился с Владимиром Зеленским нанести взаимные визиты в столицы обеих стран.
В офисе Зеленского 27 февраля сообщили, что он в телефонном разговоре пригласил Фицо на Украину для обсуждения имеющихся вопросов. Словацкий премьер тогда приглашение не принял, а в апреле вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар сообщил РИА Новости, что существует риск покушения на Фицо в случае его поездки в Киев.
По словам Фицо, в ходе телефонного разговора с Зеленским в субботу он подтвердил поддержку Словакией евроинтеграции Украины.
"Мы договорились, что проведем короткую встречу в понедельник в Ереване на саммите Европейского политического сообщества и будем продолжать формат совместных заседаний правительств, а также взаимно посетим столицы наших стран", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook*.
Киев с момента вступления в свои должности не посещали ни словацкий премьер, ни президент республики Петер Пеллегрини.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
