Рейтинг@Mail.ru
Фицо намерен впервые поехать в Киев, несмотря на риск покушения - РИА Новости, 02.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:42 02.05.2026
Фицо намерен впервые поехать в Киев, несмотря на риск покушения

Фицо договорился с Зеленским о визитах в столицы обеих стран

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фицо сообщил, что договорился с Зеленским о взаимных визитах в столицы обеих стран.
  • Вице-спикер словацкого парламента Гашпар сообщил, что существует риск покушения на премьера в случае его поездки в Киев.
  • Фицо подтвердил поддержку Словакией евроинтеграции Украины в ходе телефонного разговора с Зеленским.
БРАТИСЛАВА, 2 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что в телефонном разговоре договорился с Владимиром Зеленским нанести взаимные визиты в столицы обеих стран.
В офисе Зеленского 27 февраля сообщили, что он в телефонном разговоре пригласил Фицо на Украину для обсуждения имеющихся вопросов. Словацкий премьер тогда приглашение не принял, а в апреле вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар сообщил РИА Новости, что существует риск покушения на Фицо в случае его поездки в Киев.
По словам Фицо, в ходе телефонного разговора с Зеленским в субботу он подтвердил поддержку Словакией евроинтеграции Украины.
"Мы договорились, что проведем короткую встречу в понедельник в Ереване на саммите Европейского политического сообщества и будем продолжать формат совместных заседаний правительств, а также взаимно посетим столицы наших стран", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook*.
Киев с момента вступления в свои должности не посещали ни словацкий премьер, ни президент республики Петер Пеллегрини.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Прилет Роберта Фицо в Москву в 2025 году - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
Чехия разрешила пролет самолета Фицо в Москву
1 мая, 21:36
 
В миреСловакияУкраинаКиевРоберт ФицоВладимир ЗеленскийТибор ГашпарFacebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала