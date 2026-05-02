В Раде рассказали о разговоре приближенных Зеленского на "пленках Миндича"

Ранее НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Тимуру Миндичу.

В деле о коррупции фигурируют также бывший вице-премьер Украины Чернышов, а также бывшие министры Гринчук и Галущенко.

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко * заявил, что на "пленках Миндича" приближенные Владимира Зеленского обсуждали, что окончание войны приведет к остановке финансирования их контрактов.

Гончаренко* в своем Telegram-канале опубликовал текстовый фрагмент разговора, как он утверждает, совладельца компании по производству дальнобойных ударных дронов FirePoint Игоря Хмелева и Александра Цукермана, главного финансиста Тимура Миндича.

"Как только подпишется мирное (соглашение - ред.), сразу перестанет действовать постанова, в рамках которой нам выдавали финансирование. И в этот момент, с большой долей вероятности, контракт будет остановлен вот на том, вот", - цитирует Гончаренко* одного из собеседников.

По мнению депутата, эта публикация должна привести к отставке Зеленского, поскольку "они обсуждают, что окончание войны и мир - это остановка финансирования".

"Зеленский построил всю свою избирательную кампанию на том, что война выгодна, потому что на ней зарабатывают. Оказывается, что она действительно выгодна и на ней действительно зарабатывают", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.

Ранее издание "Украинская правда" опубликовало данные о том, что фигурирующий в скандальном деле о коррупции бизнесмен и соратник Зеленского Миндич обсуждал с занимавшим тогда должность главы минобороны Украины, а ныне секретарем СНБО Рустемом Умеровым многомиллионные контракты в сфере обороны. В частности, речь шла о контрактах компании FirePoint, одним из бенефициаров которой может быть Миндич.