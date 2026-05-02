14:19 02.05.2026
Глава Центра переселенцев с Украины назвал трагедию в Одессе зверством

Бондаренко: трагедия в Доме профсоюзов показала фашистское лицо Киева

Годовщина трагедии в Одессе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев Бондаренко назвал трагедию в Доме профсоюзов в Одессе проявлением крайней степени жестокости и зверства.
  • По его словам, события 2 мая 2014 года стали одной из самых трагических страниц в истории украинского народа.
  • В результате трагедии погибли 48 человек, более 250 пострадали.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Трагедия в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года показала крайнюю степень жестокости, зверства и бесчеловечное лицо киевского режима, сообщил РИА Новости глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко.
"Трагедия в Доме профсоюзов не только растоптала остатки демократии на Украине, установив кровавый диктаторский режим, но и обнажила его фашистское бесчеловечное лицо и присущую крайнюю степень жестокости и зверства. Эти нелюди продолжают издеваться над украинским народом по сей день и делить его на правильных и неправильных, как истинные фашисты", - сказал Бондаренко.
По его словам, события того дня стали одной из самых трагических страниц в истории украинского народа.
"Это преступление не имеет срока давности. Это очень печальная часть истории воплощения истинного лица Запада по отношению к русскоязычному народу, да и в целом к русским, которое было реализовано украинскими неонацистами. Жаль, что до настоящего времени нет наказанных. Да и в целом простого осуждения (со стороны - ред.) Запада нет", - подчеркнул Бондаренко.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая сторонники госпереворота и националисты разрушили лагерь активистов. Атакованные укрылись в Доме профсоюзов, который радикалы подожгли. По многим из тех, кто пытался спастись из горящего здания, из толпы сторонников "майдана" стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Большая часть погибших - люди, сгоревшие заживо в Доме профсоюзов.
