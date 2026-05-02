В Сумской области произошло отключение света

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Отключение электроснабжения произошло в части населенных пунктов Сумской области Украины, сообщила в субботу украинская энергетическая компания "Сумыоблэнерго".
"Есть отключения электроэнергии в части Сумской области", - говорится в Telegram-канале компании.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.