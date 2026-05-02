Рейтинг@Mail.ru
Во Франции заявили о переломном моменте в конфликте на Украине - РИА Новости, 02.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:27 02.05.2026
Во Франции заявили о переломном моменте в конфликте на Украине

Journal du Dimanche: одобрение Украине кредита ЕС стало переломным моментом

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск "Центр" Красноармейске в ДНР
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск "Центр" Красноармейске в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз выделил Украине кредит в размере 90 миллиардов евро.
  • По мнению Le Journal du Dimanche, это знаменует переломный момент в конфликте с Россией, так как теперь финансирование боевых действий стало постоянной статьей расходов ЕС.
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Выделение Евросоюзом кредита в размере 90 миллиардов евро Украине знаменует переломный момент в конфликте с Россией, пишет Le Journal du Dimanche.
«
"Это переломный момент. Европа больше не ограничивается тем, что помогает Украине выжить. Она организует продолжение конфликта — без обсуждения цены этой стратегии, ее целей или условий выхода. Помощь преподносится как доказательство силы", — говорится в публикации.
По мнению обозревателя, предоставление заема указывает на то, что теперь финансирование боевых действий стало постоянной статьей расходов Европейского союза.
Кредит предоставят Украине в течение двух лет, Евросоюз планирует выделить по 45 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы соответственно.
Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Евросоюз рассматривает возможность ужесточения условий выдачи, в результате чего часть выплат будет зависеть от введения на Украине непопулярных налоговых изменений для бизнеса.
В миреУкраинаФранцияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала