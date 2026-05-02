Во Франции заявили о переломном моменте в конфликте на Украине

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Выделение Евросоюзом кредита в размере 90 миллиардов евро Украине знаменует переломный момент в конфликте с Россией, пишет Le Journal du Dimanche.
«
"Это переломный момент. Европа больше не ограничивается тем, что помогает Украине выжить. Она организует продолжение конфликта — без обсуждения цены этой стратегии, ее целей или условий выхода. Помощь преподносится как доказательство силы", — говорится в публикации.
По мнению обозревателя, предоставление заема указывает на то, что теперь финансирование боевых действий стало постоянной статьей расходов Европейского союза.
Кредит предоставят Украине в течение двух лет, Евросоюз планирует выделить по 45 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы соответственно.
Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Евросоюз рассматривает возможность ужесточения условий выдачи, в результате чего часть выплат будет зависеть от введения на Украине непопулярных налоговых изменений для бизнеса.