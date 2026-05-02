Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин предположил, что Владимир Зеленский может устроить провокацию на фронте, чтобы отвлечь украинцев от коррупционного скандала.
- По словам эксперта, в этот раз друзьями Зеленского дело не ограничилось, поэтому киевскому главарю необходимо повышать ставки для отвлечения внимания населения.
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский может устроить провокацию на фронте, чтобы отвлечь украинцев от нового коррупционного скандала в Киеве, разгоревшегося после публикации новых записей разговоров соратника Зеленского Тимура Миндича, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Друзья, поймите, что Зеленскому терять уже нечего. На этих записях столько всего сказано, что теперь нужна какая-то особо громкая провокация, чтобы отвлечь население Украины новым ударом на фронте", — сказал он.
По словам эксперта, в этот раз друзьями Зеленского дело не ограничилось, поэтому киевскому главарю необходимо повышать ставки для отвлечения внимания населения.
"Будет удар или даже несколько, скорее всего возможно даже наступление на каком-то из участков фронта, чтобы быстро занять этим инфополе и не пускать ненужные разговоры о коррупции", — предположил Соскин.
В среду издание "Украинская правда" опубликовало новые данные о расследовании коррупции, которое проводит Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
Захарова заявила о предательстве Зеленского
Вчера, 21:15
Фигурирующий в скандальном деле о коррупции бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич обсуждал с занимавшим должность главы минобороны Украины, а ныне секретарем Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Рустемом Умеровым многомиллионные контракты в сфере обороны.
В частности, поднимался вопрос о компании по производству дальнобойных ударных дронов FirePoint, одним из бенефициаров которой может быть Миндич. Издание, кроме того, опубликовало диалог Миндича с другом Зеленского и его бывшим первым помощником Сергеем Шефиром, датированный летом 2025 года. Из их разговора "Украинская правда" делает вывод, что депутаты от партии "Слуга народа" Юрий Кисель и Александр Сова отдают Шефиру "50 процентов от заработков". Их происхождение не уточняется.