МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский отчаялся убедить президента США Дональда Трампа поддержать Киев в конфликте с Россией и решил разработать новую стратегию, пишет издание Politico.
"Владимир Зеленский, который в течение последнего года настойчиво добивался поддержки Трампа, похоже, отходит от попыток убедить США оставаться вовлеченными в конфликт и вместо этого разрабатывает стратегию действий без их участия", — говорится в материале.
Как считает издание, многие украинцы разочаровались в США, а сам Зеленский стал более осторожен в отношении к Вашингтону.
"На Украине вера в будущую поддержку США резко снизилась", — пишет автор.
Ранее газета The New York Times сообщила, что Владимир Зеленский сильно обозлился на США из-за поддержки президентом Дональдом Трампом условий России по урегулированию на Украине. Как считает издание, в последнее время глава киевского режима слишком много критикует Вашингтон, начиная от жалоб на неуважительное отношение к Украине и заканчивая решением по ослаблению санкций в энергетике.
Глава Белого дома Дональд Трамп ранее неоднократно выражал раздражение по поводу нежелания Владимира Зеленского заключить соглашение для завершения конфликта. Россия же неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС России — это именно принуждение к мирному решению.