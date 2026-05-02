00:21 02.05.2026
Экс-депутат назвал трагедию в Доме профсоюзов точкой невозврата для Украины

© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа" | Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе
Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Трагедия в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года стала водоразделом в истории Украины, показав истинную суть сторонников майдана, рассказал РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
"Это была точка невозврата. После того, что они сделали в Доме профсоюзов, всем стало понятно, что вернуться в прошлое будет невозможно", - сказал он.
По его словам, у многих людей на Украине до одесской трагедии еще оставалась иллюзия о том, что в стране просто идет политический конфликт, который закончится договоренностями так или иначе. Такая точка зрения сохранялась даже несмотря на то, что "майдан" уже унес многие жизни в стране к моменту начала событий в Одессе.
"Они фактически живьем сжигали людей. Пути назад быть не могло ни в какой форме внутри Украины", - добавил экс-депутат.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая сторонники госпереворота и националисты разрушили лагерь активистов.
Атакованные укрылись в Доме профсоюзов, который радикалы подожгли. По многим из тех, кто пытался спастись из горящего здания, из толпы сторонников "майдана" стреляли. Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали. Большая часть погибших - люди, сгоревшие заживо в Доме профсоюзов.
