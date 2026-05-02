Экс-депутат назвал трагедию в Доме профсоюзов точкой невозврата для Украины

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Трагедия в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года стала водоразделом в истории Украины, показав истинную суть сторонников майдана, рассказал РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

"Это была точка невозврата. После того, что они сделали в Доме профсоюзов, всем стало понятно, что вернуться в прошлое будет невозможно", - сказал он.

По его словам, у многих людей на Украине до одесской трагедии еще оставалась иллюзия о том, что в стране просто идет политический конфликт, который закончится договоренностями так или иначе. Такая точка зрения сохранялась даже несмотря на то, что "майдан" уже унес многие жизни в стране к моменту начала событий в Одессе

"Они фактически живьем сжигали людей. Пути назад быть не могло ни в какой форме внутри Украины", - добавил экс-депутат.

В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая сторонники госпереворота и националисты разрушили лагерь активистов.