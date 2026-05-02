Серийный убийца из Ярославской области добивался смягчения пожизненного - РИА Новости, 02.05.2026
07:40 02.05.2026
Серийный убийца из Ярославской области добивался смягчения пожизненного

РИА Новости: серийный убийца Громов добивался смягчения пожизненного срока

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Серийный убийца из Ярославской области Алексей Громов, приговоренный к пожизненному сроку, через суд добивался смягчения наказания.
  • Суд отказал Громову в принятии ходатайства о смягчении наказания к рассмотрению, так как не было обнаружено изменений в законодательстве, смягчающих его положение.
  • Летом 2012 года Громова приговорили к пожизненному сроку за убийство трех сожительниц и матери одной из них в разных регионах России в течение шести лет.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Серийный убийца из Ярославской области Алексей Громов, приговоренный к пожизненному сроку, через суд добивался смягчения наказания, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В материалах указано, что заключенный исправительной колонии особого режима обратился в суд с ходатайством о смягчении наказания. Судом было установлено, что приговор суда от 2012 года постановлен в соответствии с действующим законодательством, каких-либо изменений, смягчающих наказание или иным образом улучшающих положение осужденного, с тех пор не вносилось. Суд отказал Громову в принятии ходатайства к рассмотрению, решение вступило в законную силу, следует из материалов.
Громова, которого прозвали маньяком из Любима (город в Ярославской области), летом 2012 года приговорили к пожизненному сроку. Было установлено, что в разных регионах России в течение шести лет он убил троих своих сожительниц и мать одной из них. Поиск преступника был осложнен тем, что Громов постоянно менял города и действовал аккуратно.
Позднее выяснилось, что мужчина в середине девяностых был приговорен к десяти годам за убийство ещё одной женщины. По некоторым данным, речь шла о его бывшей жене.
Громов, как сообщал в те годы Следственный комитет РФ, орудовал молотком, топором и портняжным шилом. Серийный убийца после задержания активно сотрудничал со следствием и дал признательные показания.
ПроисшествияЯрославская областьРоссияАлексей Громов
 
 
