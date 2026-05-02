Серийный убийца из Ярославской области добивался смягчения пожизненного

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Серийный убийца из Ярославской области Алексей Громов, приговоренный к пожизненному сроку, через суд добивался смягчения наказания, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В материалах указано, что заключенный исправительной колонии особого режима обратился в суд с ходатайством о смягчении наказания. Судом было установлено, что приговор суда от 2012 года постановлен в соответствии с действующим законодательством, каких-либо изменений, смягчающих наказание или иным образом улучшающих положение осужденного, с тех пор не вносилось. Суд отказал Громову в принятии ходатайства к рассмотрению, решение вступило в законную силу, следует из материалов.

Громова, которого прозвали маньяком из Любима (город в Ярославской области ), летом 2012 года приговорили к пожизненному сроку. Было установлено, что в разных регионах России в течение шести лет он убил троих своих сожительниц и мать одной из них. Поиск преступника был осложнен тем, что Громов постоянно менял города и действовал аккуратно.

Позднее выяснилось, что мужчина в середине девяностых был приговорен к десяти годам за убийство ещё одной женщины. По некоторым данным, речь шла о его бывшей жене.