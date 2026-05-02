Рейтинг@Mail.ru
В Туапсе убрали 95 процентов нефтепродуктов после атаки БПЛА - РИА Новости, 02.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:27 02.05.2026
В Туапсе убрали 95 процентов нефтепродуктов после атаки БПЛА

Бойко: в Туапсе после разлива нефтепродуктов убрали почти 95% нефтепродуктов

© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramРаботы по ликвидации разлива нефтепродуктов в Туапсе
Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в Туапсе - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в Туапсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Туапсе убрали практически 95% нефтепродуктов после разлива, вызванного атакой беспилотников на НПЗ.
  • Остальную часть нефтепродуктов локализовали.
  • В настоящее время проводится ручной мониторинг и уборка известных загрязненных мест.
КРАСНОДАР, 2 мая - РИА Новости. Практически 95% нефтепродуктов убрано в Туапсе после разлива в результате атаки беспилотников на НПЗ, остальная их часть локализована, заявил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.
«

"Первые дни разлития нефтепродуктов нам немного благоволила погода, потому что волна прибивала это все к берегу. И мы смогли это все локализовать. Мы начали убирать и продолжали это убирать на берегу… Сейчас у нас получилось убрать практически 95% того, что разлилось, локализовать то, что еще где-то находится. Мы мониторим и убираем уже вручную те места, которые мы знаем", - сказал Бойко в эфире "Соловьев Live".

Волонтеры очищают побережье в Туапсе от нефтепродуктов - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
Пострадавший при атаке БПЛА пляж в Туапсе подготовят для туристов к 1 июня
Вчера, 21:46
Он также отметил, что, вероятно, есть места на диких пляжах, о которых специалисты еще не знают, однако их отмечают по сигналу от людей.
«
"Мы смотрим, что распространения уже нет", - добавил Бойко.
В пятницу Бойко сообщал, что более 13 тысяч кубических метров мазута, каменномазутной и водомазутной смеси были собраны и вывезены с трех участков работ в Туапсе. Глава Туапсинского округа отмечал, что общая группировка сил и средств составляла 790 человек и 48 единиц техники.
Нефтекомплекс в морском порту Туапсе горел четыре раза из-за атак украинских БПЛА. Последняя атака произошла в ночь на пятницу, возгорание на нефтекомплексе ликвидировано. На территории всего Туапсинского муниципального округа с 28 апреля власти ввели режим ЧС регионального уровня.
Очистка от нефтепродуктов побережья и реки в Туапсе - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Власти Туапсе рассказали о ликвидации разливов нефтепродуктов
25 апреля, 17:01
 
В миреТуапсеСергей Бойко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала