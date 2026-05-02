В Туапсе убрали 95 процентов нефтепродуктов после атаки БПЛА

КРАСНОДАР, 2 мая - РИА Новости. Практически 95% нефтепродуктов убрано в Туапсе после разлива в результате атаки беспилотников на НПЗ, остальная их часть локализована, заявил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.
"Первые дни разлития нефтепродуктов нам немного благоволила погода, потому что волна прибивала это все к берегу. И мы смогли это все локализовать. Мы начали убирать и продолжали это убирать на берегу… Сейчас у нас получилось убрать практически 95% того, что разлилось, локализовать то, что еще где-то находится. Мы мониторим и убираем уже вручную те места, которые мы знаем", - сказал Бойко в эфире "Соловьев Live".
Он также отметил, что, вероятно, есть места на диких пляжах, о которых специалисты еще не знают, однако их отмечают по сигналу от людей.
"Мы смотрим, что распространения уже нет", - добавил Бойко.
В пятницу Бойко сообщал, что более 13 тысяч кубических метров мазута, каменномазутной и водомазутной смеси были собраны и вывезены с трех участков работ в Туапсе. Глава Туапсинского округа отмечал, что общая группировка сил и средств составляла 790 человек и 48 единиц техники.
Нефтекомплекс в морском порту Туапсе горел четыре раза из-за атак украинских БПЛА. Последняя атака произошла в ночь на пятницу, возгорание на нефтекомплексе ликвидировано. На территории всего Туапсинского муниципального округа с 28 апреля власти ввели режим ЧС регионального уровня.
