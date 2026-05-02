В морском терминале в Туапсе потушили пожар

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Пожар в морском терминале в Туапсе полностью ликвидировали, сообщил оперштаб Краснодарского края.
"Возгорание произошло в результате атаки беспилотников киевского режима в ночь с 30 апреля на 1 мая", — говорится в посте ведомства в Telegram-канале.
В последнее время украинские боевики усилили атаки на инфраструктуру Туапсе. Во вторник на территории местного НПЗ вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника. Началась утечка нефти, которую в тот же день удалось остановить. Спустя два дня возгорание полностью потушили.
Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, ВСУ целились в хранилище с экспортным сырьем. Таким образом киевский режим увеличивает дефицит углеводородов на мировых рынках, возникший из-за ситуации в Ормузском проливе.