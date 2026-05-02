На севере Израиля объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На севере Израиля объявлена воздушная тревога из-за проникновения враждебного воздушного объекта.
- Несмотря на режим прекращения огня, израильская авиация и артиллерия ежедневно наносят удары по югу Ливана, на что движение «Хезболлах» отвечает атаками в пограничной зоне.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на севере Израиля, сообщила армия страны.
"Воздушная тревога из-за проникновения враждебного воздушного объекта прозвучала на севере Израиля", - говорится в сообщении Армии обороны Израиля в ее Telegram-канале.