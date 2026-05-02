Politico: Трамп собирается наказать европейские страны
08:56 02.05.2026
Politico: Трамп собирается наказать европейские страны

Politico: последние решения Трампа подтверждают его желание наказать Европу

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Последние решения президента США Дональда Трампа подтвердили его желание наказать европейские страны, пишет Politico.
  • Как считает издание, разногласия между администрацией американского президента и европейскими партнерами становятся непримиримыми.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Последние решения президента США Дональда Трампа подтвердили желание американского президента "наказывать" европейские страны, разногласия между администрацией американского лидера и европейскими партнерами начинают казаться непримиримыми, считает издание Politico.
Ранее Трамп заявил о намерении ввести со следующей недели пошлины в размере 25% на автомобили и грузовики из ЕС, мотивируя это тем, что Евросоюз не выполняет торговые договоренности с США. Помимо этого, официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение министерства войны вывести 5 тысяч американских военнослужащих из Германии в течение года.
"Трамп в настоящий момент больше заинтересован в том, чтобы бичевать и, возможно, наказывать европейские державы, чем сотрудничать (с ними - ред.)", - говорится в публикации.
Как считает издание, разногласия между администрацией американского президента и европейскими партнерами становятся непримиримыми. Недавнее поведение Трампа позволило европейцам обрести ясность касательно необходимости обретения независимости от Вашингтона. При этом европейские политики признают, что процесс снижения зависимости от США идет медленно.
Издание отмечает, что некоторые европейские лидеры уже начали адаптироваться к новым реалиям, так как считают, что худшее уже наступило. Так, например, в Европе ведутся разговоры о создании Европейского оборонительного союза. По мнению издания, европейские политики льстили американскому лидеру, "проглотили" высокие пошлины и обязались повысить расходы на оборону, так как считали, что это "цена, которая стоит того", чтобы внимание Трампа оставалось сосредоточенным на украинском конфликте.
В миреСШАГерманияВашингтон (штат)Дональд ТрампPoliticoЕвросоюзМинистерство обороны США
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
