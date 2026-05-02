Трамп назвал лидера демократов в палате представителей угрозой для США - РИА Новости, 02.05.2026
07:37 02.05.2026
Трамп назвал лидера демократов в палате представителей угрозой для США

Трамп назвал лидера демократов в палате представителей Джеффриса угрозой для США

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
  • Президент США Дональд Трамп назвал лидера демократов в палате представителей Хакима Джеффриса угрозой для США.
  • Хаким Джеффрис ранее назвал "нелегитимными" большинство судей в Верховном суде США из-за решения органа по правилам определения границ избирательных округов.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал лидера демократов в палате представителей Хакима Джеффриса преступником, представляющим угрозу для США.
Ранее Джеффрис назвал "нелегитимными" большинство судей в Верховном суде США из-за решения органа по правилам определения границ избирательных округов. Трамп назвал это заявление опасным.
"Лидер меньшинства демократов Хаким Джеффрис – не кто иной, как преступник, и он угроза для страны", - написал Трамп на странице в соцсети Truth Social.
Ранее представители Демократической партии США, в том числе Джеффрис, обратились в суд, опротестовывая указ Трампа, ужесточающий процедуру голосования по почте.
