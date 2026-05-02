Рейтинг@Mail.ru
Трамп пригрозил захватом Кубы, допустив отправку авианосца к острову
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:51 02.05.2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп пригрозил захватом Кубы.
  • Трамп допустил отправку авианосца "Авраам Линкольн" к берегам Кубы.
ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил захватом Кубы, допустив отправку авианосца "Авраам Линкольн" к берегам острова.
Ранее Трамп высказывал предположения, что Куба может стать следующей целью для США после урегулирования конфликта с Ираном.
"Мы (направим - ред.) один из наших крупных кораблей, возможно, это будет авианосец "Авраам Линкольн", самый большой в мире. Он подойдет, остановится примерно в 100 ярдах (около 91 метра - ред.) от берега, и они скажут: "Большое спасибо, мы сдаемся", - сказал Трамп во время мероприятия во Флориде.
Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
Флаги Кубы и США в Гаване - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Куба готова обсуждать демократию с США, заявил постпред при ООН
30 апреля, 20:24
 
В миреКубаСШАИранДональд ТрампАвраам Линкольн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала