Трамп пригрозил захватом Кубы, допустив отправку авианосца к острову

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп пригрозил захватом Кубы.
- Трамп допустил отправку авианосца "Авраам Линкольн" к берегам Кубы.
ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил захватом Кубы, допустив отправку авианосца "Авраам Линкольн" к берегам острова.
"Мы (направим - ред.) один из наших крупных кораблей, возможно, это будет авианосец "Авраам Линкольн", самый большой в мире. Он подойдет, остановится примерно в 100 ярдах (около 91 метра - ред.) от берега, и они скажут: "Большое спасибо, мы сдаемся", - сказал Трамп во время мероприятия во Флориде.
Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
