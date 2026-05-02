Трамп признал, что урегулирование на Украине является непростой задачей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп признал, что урегулирование конфликта на Украине является непростой задачей.
- Россия заявляла о готовности искать переговорное решение украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые на саммите на Аляске.
ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признал, что урегулирование конфликта на Украине является непростой задачей, но все равно надеется, что Соединенные Штаты смогут добиться мира.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться.