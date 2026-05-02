Трамп признал, что урегулирование на Украине является непростой задачей - РИА Новости, 02.05.2026
03:35 02.05.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque — Дональд Трамп. Архивное фото
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признал, что урегулирование конфликта на Украине является непростой задачей, но все равно надеется, что Соединенные Штаты смогут добиться мира.
"Думаю, у нас получится довести это дело до конца, но это непросто", - сказал Трамп во время мероприятия во Флориде.
Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться.
