Трамп сравнил действия США в Ормузском проливе с пиратством

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп сравнил американскую блокаду Ормузского пролива с пиратством.
- Американский контингент останется в регионе для сдерживания потенциальных угроз со стороны Тегерана.
ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сравнил американскую блокаду Ормузского пролива с пиратством.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
В пятницу Трамп направил письмо в конгресс, в котором он уведомляет о завершении боевых действий против Ирана, уточнив, что американский контингент останется в регионе для сдерживания потенциальных угроз со стороны Тегерана.