Рейтинг@Mail.ru
Биолог рассказала, когда высаживать рассаду томатов на улицу
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:26 02.05.2026 (обновлено: 06:07 02.05.2026)
Биолог рассказала, когда высаживать рассаду томатов на улицу

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПомидоры в тепличном хозяйстве
Помидоры в тепличном хозяйстве - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Помидоры в тепличном хозяйстве . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рассаду томатов можно высаживать в открытый грунт, когда почва прогреется до 12–15 градусов тепла, а ночные температуры воздуха будут стабильно выше 10 градусов.
  • Если высадить томаты в более холодную почву, их корневая система впадает в холодовой шок, что приводит к отставанию в развитии на две-три недели.
  • В разных регионах России оптимальные условия для высадки томатов наступают в разное время: в средней полосе и Подмосковье — в конце мая или начале июня.
ВЛАДИВОСТОК, 2 мая – РИА Новости. Рассаду томатов можно высаживать в открытый грунт тогда, когда почва прогреется до 12-15 градусов тепла, а ночные температуры воздуха стабильно будут выше 10 градусов, рассказала РИА Новости доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории селекционно-генетических исследований полевых культур ФГБНУ "ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока имени А.К. Чайки" Наталия Мацишина.
"Главное правило, которое стоит усвоить каждому огороднику: ориентироваться нужно не на календарь или советы соседей, а на температуру почвы на глубине 10–15 сантиметров. Для теплолюбивых томатов, перцев и огурцов критической отметкой является прогрев земли до +12…+15 градусов Цельсия. Томаты считаются самыми выносливыми из этой тройки", — сказала собеседница.
Посадка фасоли - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Посадка фасоли в открытый грунт в 2026 году: сроки и пошаговая инструкция
17 марта 2025, 20:42
По ее словам, если высадить растения в более холодную почву, их корневая система впадает в холодовой шок — корни перестают впитывать влагу и питательные вещества. Внешне это проявляется посинением стеблей — у томатов — или мгновенным пожелтением листьев. Даже если позже станет тепло, такие "закаленные" насильно растения будут отставать в развитии на две-три недели.
"Оптимальный режим для томатов — когда ночная температура воздуха стабильно держится выше +10…+12 градусов Цельсия, а дневная достигает +20…+22 градусов Цельсия. Если вы используете теплицу, сроки можно сдвинуть на две недели раньше, но только при условии, что земля внутри успела прогреться", — сказала Мацишина.
Она отметила, что в южных регионах — в Краснодарском крае, Ставрополье — такие условия наступают уже в конце апреля, в средней полосе и Подмосковье — в конце мая или начале июня, в Сибири и на Урале — не раньше середины июня.
"Важный нюанс для всех регионов России: угроза возвратных заморозков. Даже если днем светит яркое солнце, майское небо коварно. Необходимо всегда иметь под рукой нетканый материал — спанбонд. Даже при оптимальных средних температурах дополнительное укрытие в первые 7–10 дней после высадки создает необходимый микроклимат, помогая растениям адаптироваться к ультрафиолету и ветру, которые на улице гораздо агрессивнее, чем за оконным стеклом", — добавила собеседница.
Когда сажать помидоры - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Когда сажать помидоры на рассаду в 2026: лунный календарь, советы по уходу
24 марта, 11:41
 
ОбществоКраснодарский крайМосковская область (Подмосковье)Урал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала