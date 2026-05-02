Биолог рассказала, когда высаживать рассаду томатов на улицу

Краткий пересказ от РИА ИИ Рассаду томатов можно высаживать в открытый грунт, когда почва прогреется до 12–15 градусов тепла, а ночные температуры воздуха будут стабильно выше 10 градусов.

Если высадить томаты в более холодную почву, их корневая система впадает в холодовой шок, что приводит к отставанию в развитии на две-три недели.

В разных регионах России оптимальные условия для высадки томатов наступают в разное время: в средней полосе и Подмосковье — в конце мая или начале июня.

ВЛАДИВОСТОК, 2 мая – РИА Новости. Рассаду томатов можно высаживать в открытый грунт тогда, когда почва прогреется до 12-15 градусов тепла, а ночные температуры воздуха стабильно будут выше 10 градусов, рассказала РИА Новости доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории селекционно-генетических исследований полевых культур ФГБНУ "ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока имени А.К. Чайки" Наталия Мацишина.

"Главное правило, которое стоит усвоить каждому огороднику: ориентироваться нужно не на календарь или советы соседей, а на температуру почвы на глубине 10–15 сантиметров. Для теплолюбивых томатов, перцев и огурцов критической отметкой является прогрев земли до +12…+15 градусов Цельсия. Томаты считаются самыми выносливыми из этой тройки", — сказала собеседница.

По ее словам, если высадить растения в более холодную почву, их корневая система впадает в холодовой шок — корни перестают впитывать влагу и питательные вещества. Внешне это проявляется посинением стеблей — у томатов — или мгновенным пожелтением листьев. Даже если позже станет тепло, такие "закаленные" насильно растения будут отставать в развитии на две-три недели.

"Оптимальный режим для томатов — когда ночная температура воздуха стабильно держится выше +10…+12 градусов Цельсия, а дневная достигает +20…+22 градусов Цельсия. Если вы используете теплицу, сроки можно сдвинуть на две недели раньше, но только при условии, что земля внутри успела прогреться", — сказала Мацишина.

Она отметила, что в южных регионах — в Краснодарском крае , Ставрополье — такие условия наступают уже в конце апреля, в средней полосе и Подмосковье — в конце мая или начале июня, в Сибири и на Урале — не раньше середины июня.