В Екатеринбурге арестовали мужчину, пытавшегося прорваться к губернатору

- В Екатеринбурге отправили под стражу мужчину, пытавшегося прорваться к губернатору Свердловской области на первомайском митинге.
- Мужчине назначено наказание в виде административного ареста на срок 14 суток.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд в Екатеринбурге отправил под стражу мужчину, пытавшегося прорваться к губернатору Свердловской области Денису Паслеру на первомайском митинге, по делу о мелком хулиганстве, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
"Ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 14 суток", – сказала собеседница агентства.
Как уточнили в суде, против 42-летнего жителя Оренбургской области Серика Таспакова было возбуждено административное дело о мелком хулиганстве.
"Накануне гость столицы Урала решил посетить массовое мероприятие, посвященное празднованию весны и труда, на улице Репина. Увидев главу региона, мужчина резко устремился к нему и был остановлен службой безопасности. Целеустремленный оренбуржец отреагировал нецензурной бранью, за что в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении", – отметили в пресс-службе.
В суде мужчина полностью признал вину.
В пятницу местные СМИ распространили видео, на котором запечатлено, как перед первомайским митингом около "Екатеринбург Арены" в столице Урала к свердловскому губернатору, когда с ним фотографировалась местная жительница, стремительно направился мужчина. Неизвестного задержала охрана. Как сообщали РИА Новости в департаменте информполитики, мужчина был передан правоохранительным органам для выяснения обстоятельств, никто при инциденте не пострадал.
Ранее один из очевидцев произошедшего говорил агентству, что неизвестный вел себя агрессивно, при задержании он сопротивлялся, однако паники не было ни у кого. Паслер после инцидента продолжил спокойно фотографироваться, его охрана сработала четко, сообщила ранее РИА Новости координатор Ленинского первичного отделения ЛДПР Екатеринбурга Наталья Грехова, находившаяся в тот момент рядом с главой региона.