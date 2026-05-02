В Екатеринбурге арестовали мужчину, пытавшегося прорваться к губернатору

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд в Екатеринбурге отправил под стражу мужчину, пытавшегося прорваться к губернатору Свердловской области Денису Паслеру на первомайском митинге, по делу о мелком хулиганстве, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.

В пятницу местные СМИ распространили видео, на котором запечатлено, как перед первомайским митингом около "Екатеринбург Арены" в столице Урала к свердловскому губернатору, когда с ним фотографировалась местная жительница, стремительно направился мужчина. Неизвестного задержала охрана. Как сообщали РИА Новости в департаменте информполитики, мужчина был передан правоохранительным органам для выяснения обстоятельств, никто при инциденте не пострадал.