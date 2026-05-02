"Ни при каких обстоятельствах". Стубб неожиданно высказался о помощи Киеву - РИА Новости, 02.05.2026
11:57 02.05.2026 (обновлено: 11:59 02.05.2026)
"Ни при каких обстоятельствах". Стубб неожиданно высказался о помощи Киеву

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Финляндии Александр Стубб выразил желание использовать свои отношения с американским лидером Дональдом Трампом в интересах Украины.
  • Стубб отметил, что не хочет ни при каких обстоятельствах переоценивать свою роль.
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб выразил желание использовать свои отношения с американским лидером Дональдом Трампом в интересах Украины.
"Я очень реалистичен. Президент Трамп — независимый человек. Если я смогу внести хотя бы одну из десяти идей по поводу войны на Украине, это будет хорошо", — цитирует его телеканал n-tv.
Вместе с тем он отметил, что не хочет ни при каких обстоятельствах переоценивать свою роль.
Трамп признал, что урегулирование на Украине является непростой задачей
В марте в интервью Bloomberg Стубб выразил разочарование количеством внимания Дональда Трампа к Украине на фоне операции в Иране. Он уточнил, что существуют "два фронта": Иран, где США активно вовлечены, и Украина, где Вашингтон выступает посредником.
В том же месяце газета Financial Times со ссылкой на неназванного дипломата ЕС сообщала, что в Евросоюзе пожаловались, что события на Ближнем Востоке сильно отвлекли политическое внимание от Украины, назвали это катастрофой для ЕС и Киева.
СМИ: Зеленский продумывает стратегию в условиях ослабления поддержки США
