Минэнерго США запросило миллионы долларов для создания противобункерного ЯО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министерство энергетики США просит почти 100 миллионов долларов для работы над ядерным оружием.
- Новое ЯО будет способно поражать закрытые оборонительные сооружения.
- В настоящее время единственным специализированным авиационным ядерным боеприпасом глубокого проникновения в арсенале США считается бомба B61-11.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Министерство энергетики США просит почти 100 миллионов долларов для работы над ядерным оружием, которое будет способно поражать бункеры, сообщает издание War Zone со ссылкой на бюджетный запрос американского Минэнерго на следующий финансовый год.
"Министерство энергетики (которое занимается разработкой ядерного оружия - ред.) добивается миллионов долларов для работы в том числе и над новым ядерным оружием, уничтожающим закрытые оборонительные сооружения... Министерство просит в следующем фискальном цикле выделить для поддержки этих усилий 99 миллионов долларов", - говорится в статье со ссылкой на документ.
War Zone отмечает, что сейчас единственным специализированным авиационным ядерным боеприпасом глубокого проникновения в арсенале США считается бомба B61-11. Подробностей о конструкции нового оружия Nuclear Deterrent System-Air-delivered (NDS-A) пока нет, также неясно, на каком этапе находится его разработка.
Ядерный арсенал США слишком устарел, сообщили аналитики
3 октября 2025, 12:09