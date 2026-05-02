Белый дом изучает сценарии военной операции на Кубе, пишет Politico
17:06 02.05.2026 (обновлено: 21:35 02.05.2026)
Белый дом изучает сценарии военной операции на Кубе, пишет Politico

© AP Photo / Jose Luis Magana — Здание Белого дома в Вашингтоне
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Администрация Трампа рассматривает возможность применения военной силы на Кубе, утверждает источник.
  • Основное внимание США по-прежнему уделяют дипломатии.
  • Они хотят склонить Кубу к экономическим изменениям, таким как приватизация государственных предприятий и привлечение иностранных инвестиций.
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность применения на Кубе военной силы, утверждает газета Politico со ссылкой на источник, знакомый с позицией чиновников.
"Однако основное внимание по-прежнему уделяется дипломатии и склонению к совершению различных перемен, особенно в экономической сфере", — говорится в материале издания.
"Мало не покажется": Лукашенко предупредил США о последствиях войны на Кубе
По словам собеседника газеты, Штаты настаивают на приватизации кубинских государственных предприятий и разрешении привлекать больше иностранных инвестиций. Кроме того, они хотят обязать кубинцев покупать американские энергоресурсы.
В конце января глава Белого дома разрешил вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. Он также объявил чрезвычайное положение из-за якобы исходящей оттуда угрозы нацбезопасности. С тех пор страна переживает топливный кризис, преодолеть который помогала Россия, доставив гуманитарный груз в сто тысяч тонн нефти.
Накануне Трамп подписал указ, который вводит ограничения против иностранных финансовых организаций, проводивших транзакции в интересах подсанкционных лиц и компаний на Кубе. Он также допустил возможность отправки к ее берегам авианосца "Авраам Линкольн", после чего жители острова якобы сдадутся с благодарностью.
Со своей стороны, президент латиноамериканской республики Мигель Диас-Канель подчеркивал, что кубинцы готовы сражаться и умирать за свою страну.
Лидер Кубы объяснил новые санкции США нравственной нищетой их правительства
