Краткий пересказ от РИА ИИ Администрация Трампа рассматривает возможность применения военной силы на Кубе, утверждает источник.

Основное внимание США по-прежнему уделяют дипломатии.

Они хотят склонить Кубу к экономическим изменениям, таким как приватизация государственных предприятий и привлечение иностранных инвестиций.

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность применения на Кубе военной силы, утверждает газета Politico со ссылкой на источник, знакомый с позицией чиновников.

"Однако основное внимание по-прежнему уделяется дипломатии и склонению к совершению различных перемен, особенно в экономической сфере", — говорится в материале издания.

По словам собеседника газеты, Штаты настаивают на приватизации кубинских государственных предприятий и разрешении привлекать больше иностранных инвестиций. Кроме того, они хотят обязать кубинцев покупать американские энергоресурсы.

В конце января глава Белого дома разрешил вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу . Он также объявил чрезвычайное положение из-за якобы исходящей оттуда угрозы нацбезопасности. С тех пор страна переживает топливный кризис, преодолеть который помогала Россия , доставив гуманитарный груз в сто тысяч тонн нефти.

Накануне Трамп подписал указ, который вводит ограничения против иностранных финансовых организаций, проводивших транзакции в интересах подсанкционных лиц и компаний на Кубе. Он также допустил возможность отправки к ее берегам авианосца "Авраам Линкольн", после чего жители острова якобы сдадутся с благодарностью.