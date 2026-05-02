Писториус отреагировал на частичный вывод войск США из Германии
16:00 02.05.2026
Писториус отреагировал на частичный вывод войск США из Германии

© AP Photo / Markus Schreiber — Министр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Писториус назвал решение США о частичном выводе войск из ФРГ предсказуемым.
  • Пентагон подтвердил решение вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение 6-12 месяцев.
  • Писториус подчеркнул, что размещение военнослужащих США в ФРГ соответствует интересам обеих стран и что Германия продолжает тесно сотрудничать с США в области безопасности.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус спокойно отреагировал на частичный вывод войск США из страны, назвав этот шаг американской стороны "предсказуемым".
В ночь на субботу официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение министерства вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение шести-12 месяцев.
"То, что войска США покинут Европу, а также Германию, было предсказуемо", - привела слова Писториуса газета Bild.
Вместе с тем министр подчеркнул, что размещение военнослужащих США в ФРГ соответствует интересам как американской, так и немецкой сторон. Также Писториус заявил, что Германия продолжает тесно сотрудничать с Соединенными Штатами в области безопасности на объектах в Рамштайне, Франкфурте и других.
Президент США Дональд Трамп 29 апреля уже упоминал о возможном сокращении американского военного присутствия в Германии, пообещав принять решение в ближайшее время. На следующий день он расширил эту перспективу, допустив вывод войск не только из ФРГ, но и из Италии и Испании.
Причины такого решения не были названы, однако оно прозвучало после критики со стороны канцлера ФРГ Фридриха Мерца в адрес военной политики Вашингтона в отношении Ирана, в частности из-за отсутствия ясной стратегии. Кроме того, Трамп 28 апреля обвинил Мерца в терпимости к иранским ядерным амбициям.
НАТО оценивает решение США по выводу военных из Германии
В мире, Германия, США, Европа, Борис Писториус, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Министерство обороны США, Bild
 
 
