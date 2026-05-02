Краткий пересказ от РИА ИИ США выведут часть военных из ФРГ в качестве наказания за недостаточную помощь в войне с Ираном и критику стратегии Трампа со стороны немецких чиновников, пишет NYT.

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. США выведут часть военных из Германии за отказ помочь в войне с Ираном, пишет газета США выведут часть военных из Германии за отказ помочь в войне с Ираном, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

"Американцы в частном порядке дали понять, что эта мера предполагается как наказание за то, что Германия недостаточно помогла в военной кампании (против ИРИ. — Прим. ред.), а также за критику стратегии Трампа со стороны европейских чиновников самого высокого уровня", — говорится в статье.

О возможном сокращении военного контингента в ФРГ глава Белого дома объявил в четверг. За два дня до этого он резко высказался в адрес канцлера страны Фридриха Мерца за позицию по Ирану, заявив, что тот совершенно не понимает, о чем говорит.

В ночь на субботу официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение вывести из Германии пять тысяч военнослужащих США в течение шести-двенадцати месяцев.