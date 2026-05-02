Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США сократят военный контингент в Германии в качестве наказания - РИА Новости, 02.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 02.05.2026 (обновлено: 20:53 02.05.2026)
СМИ: США сократят военный контингент в Германии в качестве наказания

NYT: США выведут часть военных из ФРГ за недостаточную помощь в войне с Ираном

© AP Photo / Chris SewardАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© AP Photo / Chris Seward
Американские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США выведут часть военных из ФРГ в качестве наказания за недостаточную помощь в войне с Ираном и критику стратегии Трампа со стороны немецких чиновников, пишет NYT.
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. США выведут часть военных из Германии за отказ помочь в войне с Ираном, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.
"Американцы в частном порядке дали понять, что эта мера предполагается как наказание за то, что Германия недостаточно помогла в военной кампании (против ИРИ. — Прим. ред.), а также за критику стратегии Трампа со стороны европейских чиновников самого высокого уровня", — говорится в статье.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
В бундестаге прокомментировали вывод американских войск из Германии
Вчера, 15:34
О возможном сокращении военного контингента в ФРГ глава Белого дома объявил в четверг. За два дня до этого он резко высказался в адрес канцлера страны Фридриха Мерца за позицию по Ирану, заявив, что тот совершенно не понимает, о чем говорит.
В ночь на субботу официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение вывести из Германии пять тысяч военнослужащих США в течение шести-двенадцати месяцев.
Как сообщил CBS News, по состоянию на декабрь 2025-го там находилось более 36 тысяч американских солдат.
Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
"Уничтожение продолжается". Решение Трампа против Мерца напугало Германию
Вчера, 10:20
 
В миреСШАГерманияБлижний ВостокФридрих МерцМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против ИранаИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала