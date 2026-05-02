"Это фарс": в Вашингтоне раскрыли уловку Трампа

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Письмо президента США Дональда Трампа конгрессу о якобы окончании войны с Ираном является уловкой для обхода запрета на ведение военных действий, такое мнение высказал сенатор от Демократической партии Крис Ван Холлен в социальной сети X.
"Это фарс. Трамп продолжает блокировать Ормузский пролив, что является актом войны. Это всего лишь очередная попытка обойти конгресс", — написал он.
По словам сенатора, ни один уважающий себя республиканец не должен в это верить, чтобы не порочить свои репутацию перед избирателями.
Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер, в свою очередь, назвал письмо Трампа "полной чушью".
"Это полная чушь. Это незаконная война, и каждый день, когда республиканцы остаются соучастниками и позволяют ей продолжаться, — это ее один день, когда жизни людей подвергаются опасности, вспыхивает хаос, растут цены, и все это происходит, пока американцы расплачиваются за это", — написал он в социальной сети X.
Согласно Закону о военных полномочиях 1973 года, президент США может использовать вооруженные силы за рубежом без разрешения конгресса до 60 дней. Как следует из этого порядка, срок военных полномочий Трампа по Ирану истекает 1 мая.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.