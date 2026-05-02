В США не знают о трагедии в Одессе из-за пропаганды, заявил активист

Краткий пересказ от РИА ИИ Американский правозащитник Фил Уилайто заявил, что значительная часть американской общественности не знает о массовом убийстве в Одессе 2 мая 2014 года из-за пропаганды.

По словам Уилайто, трагедия в Одессе почти не присутствует в американской повестке, а краткие упоминания о ней в новостях в 2014 году были забыты.

Фил Уилайто отметил, что новое поколение американских активистов слабо знакомо с событиями 2 мая в Одессе, а также с переворотом 2014 года на Украине и причинами нынешнего конфликта между Россией и Украиной.

ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Значительная часть американской общественности не знает о массовом убийстве в Одессе 2 мая 2014 года и событиях после переворота на Украине из-за пропаганды о причинах нынешнего конфликта, заявил РИА Новости американский правозащитник, координатор Кампании солидарности с Одессой Фил Уилайто.

"Значительная часть общественности поддалась пропаганде о том, что это просто война, начатая Россией по собственному выбору, захватническая война", - сказал Уилайто РИА Новости в преддверии очередной годовщины трагедии 2 мая в Одессе , когда были заживо сожжены пророссийские активисты.

Уилайто также заявил, что власти США не проявляют интереса к поиску правды или справедливости для жертв 2 мая. По его словам, сама трагедия в Одессе почти не присутствует в американской повестке, а краткие упоминания о ней в новостях в 2014 году были забыты.

"К сожалению, Одесская бойня не является здесь, в Соединенных Штатах, заметной темой. Краткие упоминания о ней в новостях еще в 2014 году были забыты", - заявил собеседник агентства.

Уилайто отметил, что новое поколение американских активистов слабо знакомо не только с событиями 2 мая в Одессе, но и с переворотом 2014 года на Украине и причинами нынешнего конфликта между Россией и Украиной.

"Новое поколение активистов здесь, радикализованное американо-израильским геноцидом в Газе, не очень хорошо знакомо с переворотом 2014 года, массовым убийством или причинами нынешнего конфликта между Россией и Украиной", - сказал он.

По мнению правозащитника, такое восприятие мешает американцам понимать не только трагедию в Одессе, но и более широкий контекст событий на Украине после 2014 года.