В США не знают о трагедии в Одессе из-за пропаганды, заявил активист
04:06 02.05.2026
В США не знают о трагедии в Одессе из-за пропаганды, заявил активист

© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа" | Перейти в медиабанкПожар в здании Дома профсоюзов в Одессе
Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе. Архивное фото
  • Американский правозащитник Фил Уилайто заявил, что значительная часть американской общественности не знает о массовом убийстве в Одессе 2 мая 2014 года из-за пропаганды.
  • По словам Уилайто, трагедия в Одессе почти не присутствует в американской повестке, а краткие упоминания о ней в новостях в 2014 году были забыты.
  • Фил Уилайто отметил, что новое поколение американских активистов слабо знакомо с событиями 2 мая в Одессе, а также с переворотом 2014 года на Украине и причинами нынешнего конфликта между Россией и Украиной.
ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Значительная часть американской общественности не знает о массовом убийстве в Одессе 2 мая 2014 года и событиях после переворота на Украине из-за пропаганды о причинах нынешнего конфликта, заявил РИА Новости американский правозащитник, координатор Кампании солидарности с Одессой Фил Уилайто.
"Значительная часть общественности поддалась пропаганде о том, что это просто война, начатая Россией по собственному выбору, захватническая война", - сказал Уилайто РИА Новости в преддверии очередной годовщины трагедии 2 мая в Одессе, когда были заживо сожжены пророссийские активисты.
Пожар в Доме профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
Выжившая рассказала о зверствах в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году
02:54
Уилайто также заявил, что власти США не проявляют интереса к поиску правды или справедливости для жертв 2 мая. По его словам, сама трагедия в Одессе почти не присутствует в американской повестке, а краткие упоминания о ней в новостях в 2014 году были забыты.
"К сожалению, Одесская бойня не является здесь, в Соединенных Штатах, заметной темой. Краткие упоминания о ней в новостях еще в 2014 году были забыты", - заявил собеседник агентства.
Уилайто отметил, что новое поколение американских активистов слабо знакомо не только с событиями 2 мая в Одессе, но и с переворотом 2014 года на Украине и причинами нынешнего конфликта между Россией и Украиной.
Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
Одесситка назвала геноцидом русских бойню в Доме профсоюзов 2014 года
01:05
"Новое поколение активистов здесь, радикализованное американо-израильским геноцидом в Газе, не очень хорошо знакомо с переворотом 2014 года, массовым убийством или причинами нынешнего конфликта между Россией и Украиной", - сказал он.
По мнению правозащитника, такое восприятие мешает американцам понимать не только трагедию в Одессе, но и более широкий контекст событий на Украине после 2014 года.
В Одессе 2 мая 2014 года после государственного переворота на Украине сторонники "евромайдана" и националисты напали на противников новой власти, выступавших с пророссийских позиций. После разгрома палаточного лагеря "антимайдана" на Куликовом поле его участники укрылись в Доме профсоюзов, который затем был подожжен. В результате трагедии, как сообщалось, погибли 48 человек, более 250 пострадали.
Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
Экс-депутат назвал трагедию в Доме профсоюзов точкой невозврата для Украины
00:21
 
