Папа Римский назначил главой епархии нелегала, въехавшего в США в багажнике

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Папа Римский Лев XIV назначил бывшего нелегального мигранта Эвелио Менживара-Аялу главой епархии Уилинга-Чарлстона, к которой относится штат Западная Вирджиния.
- Менживар-Аяла был нелегально ввезен в США в багажнике автомобиля, а до этого неоднократно пытался попасть в страну, когда бежал из охваченного боевыми действиями Сальвадора.
- Назначение вызвало бурную реакцию общественности в соцсетях, а также подчеркнуло напряженность между Ватиканом и Вашингтоном по вопросу беженцев.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Папа Римский Лев XIV назначил бывшего нелегального мигранта главой епархии в США, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на пресс-секретаря епархии Уилинга-Чарлстона Тима Бишопа.
"Папа Римский Лев XIV назначил бывшего нелегального мигранта епископом на фоне высокой напряженности между Ватиканом и Вашингтоном по вопросу беженцев", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, Эвелио Менживар-Аяла был назначен главой епархии Уилинга-Чарлстона, к которой относится штат Западная Вирджиния.
Уточняется, что Менживар-Аяла изначально был нелегально завезен в США в багажнике автомобиля, а до этого неоднократно пытался попасть в страну подростком, когда бежал из охваченного боевыми действиями Сальвадора.
Телеканал отмечает, что назначение вызвало бурную реакцию общественности в соцсетях. Пресс-секретарь епархии в комментарии заявил телеканалу, что епархия приветствует назначение Менживара-Аяла, подчеркнув его заслуги как пастыря.
Папа Римский неоднократно выступал с критикой действий США в Иране, в частности, он называл угрозы США иранскому народу неприемлемыми. Трамп ранее обрушился с критикой на папу Римского, заявив, что ему не нужен понтифик, который выступает против его политики. По словам Трампа, "Льва не было бы в Ватикане", не будь он в Белом доме.
Папа Лев после нападок Трампа заявил, что не намерен вступать с ним в полемику и продолжит громко высказываться против конфликта.
13 апреля, 19:51