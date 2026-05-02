Папа Римский назначил главой епархии нелегала, въехавшего в США в багажнике

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Папа Римский Лев XIV назначил бывшего нелегального мигранта главой епархии в США, сообщает телеканал Папа Римский Лев XIV назначил бывшего нелегального мигранта главой епархии в США, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на пресс-секретаря епархии Уилинга-Чарлстона Тима Бишопа.

"Папа Римский Лев XIV назначил бывшего нелегального мигранта епископом на фоне высокой напряженности между Ватиканом Вашингтоном по вопросу беженцев", - говорится в сообщении.

По данным телеканала, Эвелио Менживар-Аяла был назначен главой епархии Уилинга-Чарлстона, к которой относится штат Западная Вирджиния.

Уточняется, что Менживар-Аяла изначально был нелегально завезен в США в багажнике автомобиля, а до этого неоднократно пытался попасть в страну подростком, когда бежал из охваченного боевыми действиями Сальвадора

Телеканал отмечает, что назначение вызвало бурную реакцию общественности в соцсетях. Пресс-секретарь епархии в комментарии заявил телеканалу, что епархия приветствует назначение Менживара-Аяла, подчеркнув его заслуги как пастыря.

Папа Римский неоднократно выступал с критикой действий США в Иране , в частности, он называл угрозы США иранскому народу неприемлемыми. Трамп ранее обрушился с критикой на папу Римского, заявив, что ему не нужен понтифик, который выступает против его политики. По словам Трампа, "Льва не было бы в Ватикане", не будь он в Белом доме.