СМИ: США выведут пять тысяч военных из Германии
00:36 02.05.2026 (обновлено: 04:31 02.05.2026)
СМИ: США выведут пять тысяч военных из Германии

© AP Photo / Matthias Schrader — Самолет ВВС США на авиабазе США Рамштайн, Германия
Самолет ВВС США на авиабазе США Рамштайн, Германия. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США выведут 5 тысяч военных из Германии.
  • Процесс вывода войск должен быть завершен в течение ближайших 6–12 месяцев.
ВАШИНГТОН, 2 мая – РИА Новости. США выведут пять тысяч военных из Германии в течение следующих 6 — 12 месяцев, утверждает Рейтер со ссылкой на Пентагон.
«

"Глава Пентагона Хегсет распорядился вывести пять тысяч американских военнослужащих из Германии", – говорится в публикации.

Процесс, по данным агентства, должен завершиться в ближайшие 6 – 12 месяцев.
Как уточнила со ссылкой на источники вашингтонский корреспондент телеканала NewsNation Келли Мейер, решение о выводе войск связано с тем, что европейские союзники Вашингтона "не проявляют должной активности", которой от них ожидал президент США Дональд Трамп.
Возможность сокращения американского контингента в Германии допустил в четверг Трамп. Двумя днями ранее он подверг жесткой критике немецкого канцлера Фридриха Мерца за его позицию по Ирану, заявив, что тот совершенно не понимает, о чем говорит.
Первого апреля Трамп заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос несмываемым пятном и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают все, чтобы ее не оказывать.
Сейчас в Германии расквартированы 38 тысяч американских солдат.
