Краткий пересказ от РИА ИИ США выведут 5 тысяч военных из Германии.

Процесс вывода войск должен быть завершен в течение ближайших 6–12 месяцев.

ВАШИНГТОН, 2 мая – РИА Новости. США выведут пять тысяч военных из Германии в течение следующих 6 — 12 месяцев, утверждает Рейтер со ссылкой на Пентагон.

« "Глава Пентагона Хегсет распорядился вывести пять тысяч американских военнослужащих из Германии", – говорится в публикации.

Процесс, по данным агентства, должен завершиться в ближайшие 6 – 12 месяцев.

Как уточнила со ссылкой на источники вашингтонский корреспондент телеканала NewsNation Келли Мейер, решение о выводе войск связано с тем, что европейские союзники Вашингтона "не проявляют должной активности", которой от них ожидал президент США Дональд Трамп.

Возможность сокращения американского контингента в Германии допустил в четверг Трамп. Двумя днями ранее он подверг жесткой критике немецкого канцлера Фридриха Мерца за его позицию по Ирану, заявив, что тот совершенно не понимает, о чем говорит.

Первого апреля Трамп заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос несмываемым пятном и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают все, чтобы ее не оказывать.