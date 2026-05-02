Владельцу Destinus грозит пожизненный срок в России

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Уголовное дело, возбужденное ФСБ России против владельца компании Destinus бизнесмена Михаила Кокорича* (внесен в перечень террористов и экстремистов в России), предполагает лишение свободы от десяти до 12 лет или наказание вплоть до пожизненного срока, рассказала РИА Новости юрист "Московской коллегии адвокатов "Миронов и партнеры" Елизавета Меткина.
"По опубликованным данным, речь идет о деле по статье 278 УК РФ и частях 1-2 статьи 205.4 УК РФ. Эти нормы предусматривают наказание от 10-12 лет лишения свободы и вплоть до пожизненного, в зависимости от квалификации", — заявила РИА Новости Меткина.
Лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, уже сейчас является его фигурантом и может быть задержано сразу в случае возвращения в Россию, отметила адвокат.
"Вопрос о мере пресечения решается по правилам УПК (уголовно-процессуальный кодекс - ред.)", — уточнила Меткина.
По данным СМИ, учредителем и владельцем компании Destinus является известный бывший российский бизнесмен Михаил Кокорич*, сейчас живущий в Швейцарии. Сам Кокорич* в интервью французскому журналу Challenges заявлял, что его компания продает Украине сотни беспилотников. Он также активно пишет об этом в соцсетях, сопровождая свои сообщения лозунгами на украинском языке. В соцсетях Кокорич* называет себя основателем не только Destinus, но и компаний Astro Digital, Dauria Aerospace, Momentus. Кокорич* родился в 1976 году в поселке Агинское Читинской области, а в 2024 году отказался от гражданства России, объяснив это "фундаментальным несогласием" с политикой страны.
В октябре 2025 года Кокорич* стал фигурантом уголовного дела, возбужденного против бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского** (признан иноагентом) и 22 членов "Антивоенного комитета России"*** (нежелательная организация). По сообщению ФСБ, дело возбуждено по статье 278 УК России ("Насильственный захват власти или насильственное удержание власти") и части 1 и части 2 статьи 205.4 УК России ("Организация террористического сообщества и участие в нем"). В перечне членов АКР упоминается Михаил Кокорич*. В середине ноября 2025 года Росфинмониторинг включил Кокорича в перечень террористов и экстремистов.
* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
*** Организация, деятельность которой признана нежелательной в России
