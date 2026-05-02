Спрос на российские паспорта в Зальцбурге вырос, отметил генконсул

ВЕНА, 2 мая - РИА Новости. Спрос у россиян на оформление загранпаспортов в консульстве России в австрийском Зальцбурге вырос в несколько раз, сообщил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин.
По словам дипломата, основные обращения граждан России в генконсульство сегодня связаны с оформлением загранпаспортов, нотариальными действиями, вопросами гражданства и получениями справок.
"К слову, в 2024 году количество заявлений на оформление паспортов увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом - с 1100 до 2750. Схожую динамику фиксируем и по другим консульским действиям", - отметил Черкашин.