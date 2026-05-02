Расчеты "Торнадо-Г" уничтожили пять пунктов управления БПЛА ВСУ

БЕЛГОРОД, 2 мая - РИА Новости. Расчеты РСЗО "Торнадо-Г" группировки "Север" за неделю поразили пять пунктов управления беспилотниками ВСУ, сообщил РИА Новости старший офицер батареи с позывным "Тобол".

Он рассказал, что цели были выявлены операторами подразделений беспилотных систем в ходе воздушной разведки - были обнаружены места запуска и пункты управления БПЛА противника. По его словам, координаты оперативно передавались на командный пункт, после чего принималось решение о нанесении огневого удара из систем "Торнадо-Г".

"Расчеты РСЗО "Торнадо-Г" артиллерийских подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили 5 пунктов управления БПЛА боевиков ВСУ за неделю", - сказал старший офицер.

"Тобол" отметил, что на огневые позиции выдвигались две боевые машины, работа велась в течение нескольких минут под корректировкой операторов дронов авиаразведки. После пристрелочных выстрелов и корректировки осуществлялся залп, затем расчеты оперативно сворачивались.