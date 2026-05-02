06:28 02.05.2026 (обновлено: 06:37 02.05.2026)
ГУР оборудовало полевой госпиталь для националистов в селе Ивот

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спецподразделения ГУР оборудовали полевой госпиталь в селе Ивот Сумской области.
  • Госпиталь предназначен для тяжелораненных украинских националистов.
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Спецподразделения Главного управления разведки Украины (ГУР) оборудовали полевой госпиталь для националистов в селе Ивот Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что спецподразделения ГУР оборудовали в селе Ивот (Шосткинский район) полевой госпиталь, куда свозят тяжело раненных украинских националистов", — рассказал собеседник агентства.
Накануне в силовых структурах сообщили, что гационалисты из "элитной" 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ понесли потери в стрелковых боях за село Кондратовка в Сумской области.
В Сумской и Харьковской областях действует группировка "Север". По данным Минобороны, за неделю российские бойцы уничтожили там более 1270 боевиков ВСУ, шесть ББМ, 45 автомобилей, два артиллерийских орудия и пять станций контрбатарейной борьбы.
Специальная военная операция на УкраинеСумская область
 
 
