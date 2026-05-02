В Роскачестве рассказали о разработке ГОСТа на шаурму
08:04 02.05.2026 (обновлено: 09:20 02.05.2026)
В Роскачестве рассказали о разработке ГОСТа на шаурму

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (Ставропольский край), 2 мая - РИА Новости. Разработка ГОСТа на шаурму ведется техническим комитетом, при этом стандарт будет содержать рекомендации по составу, технологии приготовления и срокам годности продукта, рассказала РИА Новости заместитель главы Роскачества Елена Саратцева.
"В нем будут содержаться, конечно же, рекомендации по составу шаурмы, то есть мы говорим об ингредиентах, потому что очень многие спрашивают, можно ли делать шаурму, например, с морковью. Есть и такой рецепт. Рекомендации по технологии приготовления и установление срока годности продукта, а также соблюдение требований безопасности пищевого производства, собственно, то, ради чего разработка и началась", - сказала она в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.
По ее словам, разработку ГОСТа на шаурму ведет тот же технический комитет, который активно участвует в работе по ГОСТам русской кухни. При этом она отметила, что разработка и описание блюд национальной кухни, в первую очередь русской, является основной задачей, а шаурма тут, скорее, единичный случай.
"Но это не значит, что ГОСТ на шаурму не будет закончен, он будет завершен в установленные сроки", - добавила Саратцева.
Она подчеркнула, что примерный срок, который сегодня указан в программе национальной стандартизации - конец года.
Кавказский инвестиционный форум проходил в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости – информационный партнер форума.
