Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:28 02.05.2026
Россиян предупредили о штрафе за шашлык в парке

Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
  • Размещение мангала и жарка шашлыков вне пикниковых зон может привести к штрафу до 15 тысяч рублей.
  • При особом противопожарном режиме штраф за приготовление шашлыка возрастает до 10–20 тысяч рублей.
  • Если во время приготовления шашлыков возник пожар, в результате которого пострадал человек или повредилось чужое имущество, административный штраф составит от 40 до 50 тысяч рублей.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Размещение мангала и жарка шашлыков вне пикниковых зон может привести к штрафу до 15 тысяч рублей, а в случае возникновения пожара или повреждения чужого имущества штраф может вырасти до 50 тысяч рублей, сообщила РИА Новости доцент кафедры экологического и природоресурсного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Наталия Ведышева.
"Часть 1 статьи 20.4 КоАП РФ за нарушение требований пожарной безопасности предусматривает штраф для граждан от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, если приготовление шашлыка осуществляется при особом противопожарном режиме, вводимом органами государственной власти субъектов РФ, то размер штрафа для граждан возрастает - от 10 до 20 тысяч рублей", - сказала Ведышева.
По словам юриста, если во время приготовления шашлыков возник пожар, в результате которого пострадал человек или повредилось чужое имущество, административный штраф уже составит от 40 до 50 тысяч рублей.
Ведышева предупредила, что разжигать костер или использовать мангал для приготовления шашлыков можно только в специальных пикниковых зонах, оборудованных противопожарными мангалами, ящиками для песка и урнами для мусора.
Приготовление шашлыка на мангале - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
Россиянам напомнили о штрафах за приготовление шашлыка на балконе
Вчера, 12:37
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала