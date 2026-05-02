Россиян предупредили о штрафе за шашлык в парке

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Размещение мангала и жарка шашлыков вне пикниковых зон может привести к штрафу до 15 тысяч рублей, а в случае возникновения пожара или повреждения чужого имущества штраф может вырасти до 50 тысяч рублей, сообщила РИА Новости доцент кафедры экологического и природоресурсного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Наталия Ведышева.

"Часть 1 статьи 20.4 КоАП РФ за нарушение требований пожарной безопасности предусматривает штраф для граждан от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, если приготовление шашлыка осуществляется при особом противопожарном режиме, вводимом органами государственной власти субъектов РФ, то размер штрафа для граждан возрастает - от 10 до 20 тысяч рублей", - сказала Ведышева.

По словам юриста, если во время приготовления шашлыков возник пожар, в результате которого пострадал человек или повредилось чужое имущество, административный штраф уже составит от 40 до 50 тысяч рублей.