Врач рассказала, можно ли есть шашлык перед сном

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Употребление шашлыка перед сном может вызвать бессонницу, рассказала РИА Новости диетолог санатория "Россия" - филиала НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Галина Лебедева.

По словам собеседницы, зачастую праздники затягиваются допоздна, и люди употребляют шашлык буквально перед тем, как идти спать, но это негативно влияет на сон. Врач объяснила - появившаяся при приготовлении мяса корочка содержит конечные продукты гликирования, которые являются одним из главных факторов старения и целого ряда хронических заболеваний.

"Учеными установлено, что образование и накопление конечных продуктов гликирования негативно воздействует на функции внутри- и внеклеточных структур. Это нарушает биологические часы и может даже спровоцировать бессонницу. Жирное мясо усиливает рефлюкс, мешая глубокому сну", - рассказала Лебедева.