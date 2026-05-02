Врач рассказала, можно ли есть шашлык перед сном
02:38 02.05.2026
Врач рассказала, можно ли есть шашлык перед сном

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Мужчина жарит шашлык. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Употребление шашлыка перед сном может вызвать бессонницу, рассказала диетолог Галина Лебедева.
  • Шашлык содержит конечные продукты гликирования, которые негативно влияют на функции внутри- и внеклеточных структур и могут нарушить биологические часы.
  • Жирное мясо усиливает рефлюкс, что мешает глубокому сну, поэтому шашлык следует употреблять не позднее, чем за 3–4 часа до сна.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Употребление шашлыка перед сном может вызвать бессонницу, рассказала РИА Новости диетолог санатория "Россия" - филиала НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Галина Лебедева.
По словам собеседницы, зачастую праздники затягиваются допоздна, и люди употребляют шашлык буквально перед тем, как идти спать, но это негативно влияет на сон. Врач объяснила - появившаяся при приготовлении мяса корочка содержит конечные продукты гликирования, которые являются одним из главных факторов старения и целого ряда хронических заболеваний.
"Учеными установлено, что образование и накопление конечных продуктов гликирования негативно воздействует на функции внутри- и внеклеточных структур. Это нарушает биологические часы и может даже спровоцировать бессонницу. Жирное мясо усиливает рефлюкс, мешая глубокому сну", - рассказала Лебедева.
Она отметила, что шашлык следует употреблять не позднее, чем за 3-4 часа до сна.
