Рейтинг@Mail.ru
Лидер Кубы объяснил новые санкции США нравственной нищетой их правительства - РИА Новости, 02.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:59 02.05.2026 (обновлено: 07:12 02.05.2026)
Лидер Кубы объяснил новые санкции США нравственной нищетой их правительства

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМигель Диас-Канель
Мигель Диас-Канель - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Мигель Диас-Канель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 2 мая — РИА Новости. Новые ограничения США против Гаваны свидетельствуют о нравственной нищете американского правительства, заявил в своем Telegram-канале президент Кубы Мигель Диас-Канель.
"Сегодня правительство США объявило о новых принудительных мерах, ужесточающих жестокую блокаду, что служит свидетельством его нравственной нищеты", — написал Диас-Канель.
Флаги Кубы и США в Гаване - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
СМИ раскрыли, что США готовятся сделать с Кубой
17 апреля, 00:50
По словам президента Кубы, ни один честный человек не может согласиться с утверждением, будто республика представляет угрозу для Соединенных Штатов. Он также отметил, что ужесточение блокады наносит значительный ущерб из-за "запугивающего и высокомерного поведения крупнейшей военной державы планеты".
Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ, который вводит ограничения против любых иностранных финансовых организаций, проводивших транзакции в интересах подсанкционных лиц и компаний на Кубе.
В тот же день он допустил возможность отправки авианосца "Авраам Линкольн" к берегам Кубы и заявил, что житель острова якобы с благодарностью сдадутся после этого.
Здание Пентагона в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Пентагон заявил, что готовит "ряд действий" против Кубы
16 апреля, 00:14
Власти острова неоднократно заявляли, что санкционное давление Вашингтона направлено на подрыв экономики страны и ухудшение условий жизни населения.
В конце января Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. Он также объявил чрезвычайное положение из-за якобы исходящей оттуда угрозы нацбезопасности.
С тех пор эта страна переживает топливный кризис. Из-за этого на острове периодически отключают электроэнергию, время от времени там проходят протесты. Правительство заявляет, что с помощью энергетической блокады Вашингтон стремится задушить кубинскую экономику и сделать условия жизни населения невыносимыми. В конце марта российский танкер "Анатолий Колодкин" доставил на Кубу гуманитарный груз в сто тысяч тонн нефти.
Российский нефтяной танкер Анатолий Колодкин в Матансасе, Куба - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Отключения света на Кубе стали реже благодаря помощи России
29 апреля, 05:20
 
КубаСШАВ миреВашингтон (штат)Мигель Диас-КанельДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала