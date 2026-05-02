Лидер Кубы объяснил новые санкции США нравственной нищетой их правительства

МЕХИКО, 2 мая — РИА Новости. Новые ограничения США против Гаваны свидетельствуют о нравственной нищете американского правительства, заявил в своем Telegram-канале президент Кубы Мигель Диас-Канель.
"Сегодня правительство США объявило о новых принудительных мерах, ужесточающих жестокую блокаду, что служит свидетельством его нравственной нищеты", — написал Диас-Канель.
СМИ раскрыли, что США готовятся сделать с Кубой
17 апреля, 00:50
По словам президента Кубы, ни один честный человек не может согласиться с утверждением, будто республика представляет угрозу для Соединенных Штатов. Он также отметил, что ужесточение блокады наносит значительный ущерб из-за "запугивающего и высокомерного поведения крупнейшей военной державы планеты".
Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ, который вводит ограничения против любых иностранных финансовых организаций, проводивших транзакции в интересах подсанкционных лиц и компаний на Кубе.
В тот же день он допустил возможность отправки авианосца "Авраам Линкольн" к берегам Кубы и заявил, что житель острова якобы с благодарностью сдадутся после этого.
Пентагон заявил, что готовит "ряд действий" против Кубы
16 апреля, 00:14
Власти острова неоднократно заявляли, что санкционное давление Вашингтона направлено на подрыв экономики страны и ухудшение условий жизни населения.
В конце января Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. Он также объявил чрезвычайное положение из-за якобы исходящей оттуда угрозы нацбезопасности.
С тех пор эта страна переживает топливный кризис. Из-за этого на острове периодически отключают электроэнергию, время от времени там проходят протесты. Правительство заявляет, что с помощью энергетической блокады Вашингтон стремится задушить кубинскую экономику и сделать условия жизни населения невыносимыми. В конце марта российский танкер "Анатолий Колодкин" доставил на Кубу гуманитарный груз в сто тысяч тонн нефти.
Отключения света на Кубе стали реже благодаря помощи России
29 апреля, 05:20