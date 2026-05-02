Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал новые санкции США против Кубы свидетельством нравственной нищете американского правительства.

МЕХИКО, 2 мая — РИА Новости. Новые ограничения США против Гаваны свидетельствуют о нравственной нищете американского правительства, заявил в своем Новые ограничения США против Гаваны свидетельствуют о нравственной нищете американского правительства, заявил в своем Telegram-канале президент Кубы Мигель Диас-Канель.

« "Сегодня правительство США объявило о новых принудительных мерах, ужесточающих жестокую блокаду, что служит свидетельством его нравственной нищеты", — написал Диас-Канель

По словам президента Кубы, ни один честный человек не может согласиться с утверждением, будто республика представляет угрозу для Соединенных Штатов. Он также отметил, что ужесточение блокады наносит значительный ущерб из-за "запугивающего и высокомерного поведения крупнейшей военной державы планеты".

Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ, который вводит ограничения против любых иностранных финансовых организаций, проводивших транзакции в интересах подсанкционных лиц и компаний на Кубе

В тот же день он допустил возможность отправки авианосца "Авраам Линкольн" к берегам Кубы и заявил, что житель острова якобы с благодарностью сдадутся после этого.

Власти острова неоднократно заявляли, что санкционное давление Вашингтона направлено на подрыв экономики страны и ухудшение условий жизни населения.

В конце января Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. Он также объявил чрезвычайное положение из-за якобы исходящей оттуда угрозы нацбезопасности.