Операторов БПЛА, атаковавших Брянскую область, объявили в розыск
02:35 02.05.2026 (обновлено: 07:28 02.05.2026)
Операторов БПЛА, атаковавших Брянскую область, объявили в розыск

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы украинских беспилотников, ответственные за атаки на Брянскую область, объявлены в международный розыск.
  • Их заочный арест суд в Москве одобрил месяц назад.
  • Военные следователи установили причастность боевиков к преступлениям.
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Четыре оператора украинских беспилотников, которые стоят за атаками на Брянскую область, объявлены в международный розыск, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Санкцию на их заочный арест месяц назад выдал суд в Москве.
Следственный комитет ранее заочно обвинил операторов украинских БПЛА Андрея Цита, Сергея Зенича, Василия Логина и Богдана Цвигуна в совершении терактов в Брянской области. Они, как говорится в материалах дела, объявлены в федеральный и международный розыск.
Как установило следствие, в августе 2025 года Цит с Украины запустил БПЛА и сбросил с него боеприпас на населенный пункт Круглая Поляна Севского района Брянской области. В октябре того же года Зенич также запустил беспилотник по селу Гудовка Погарского района Брянской области. В результате один человек пострадал, еще один погиб.
В ноябре 2025 года, Логин и Цвигун сбросили с БПЛА боеприпас на населенный пункт Круча Климовского района Брянской области, пострадали два мирных жителя.
Расследование дел в отношении украинских боевиков завершено.
ВСУ практически ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Брянской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
