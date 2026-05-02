16:00 02.05.2026
"Список целей". На Западе сделали тревожное заявление о России

Пилкингтон: США выводят войска из Германии после предупреждения России

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон предположил, что Пентагон принял решение выводить войска из Германии после предупреждения России.
  • Российское военное ведомство опубликовало данные о расположении филиалов украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, на территории восьми стран Европы.
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Пентагон принял решение выводить войска из Германии после предупреждения России, предположил ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон.
"Россия опубликовала список возможных целей в Европе. Две недели спустя США объявляют о начале вывода сил из Германии. Мне кажется, что очевидно, на каком пути находится Европа. Удачи с этим", — написал он в социальной сети X.

Российское военное ведомство 15 апреля опубликовало данные, согласно которым филиалы украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы.
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал список предприятий реестром потенциальных законных целей.
В субботу официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил намерение вывести пять тысяч американских военных из Германии.
