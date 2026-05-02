"Список целей". На Западе сделали тревожное заявление о России

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Пентагон принял решение выводить войска из Германии после предупреждения России, предположил ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон.
"Россия опубликовала список возможных целей в Европе. Две недели спустя США объявляют о начале вывода сил из Германии. Мне кажется, что очевидно, на каком пути находится Европа. Удачи с этим", — написал он в социальной сети X.
Российское военное ведомство 15 апреля опубликовало данные, согласно которым филиалы украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы.
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал список предприятий реестром потенциальных законных целей.